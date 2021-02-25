التقديم في الجيش السعودي للنساء 1442 وخطوات التقديم عبر بوابة التجنيد وأبرز الشروط للتقديم

التقديم في الجيش السعودي للنساء، فتحت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية باب التقديم في الجيش السعودي للنساء، وذلك لرتبة جندي وعريف ورقيب ووكيل رقيب، وذلك ضمن خطة ٢٠١٩ في إطار تطوير مشروع رؤية ٢٠٣٠ والتي تتضمن زيادة حقوق المرأة في ممارستها للحياة العملية، بجميع مجالات الحياة المختلفة، لذلك فتحت وزارة الدفاع فرصة التقديم على الوظائف العسكرية بها للنساء، بحيث تستطيع كل من ترغب الالتحاق بتلك الخدمة التسجيل بكل سهولة في موقع التجنيد عن طريق ادخال كافة البيانات الخاصة بها والمطلوبة منها في صفحة التسجيل، ونستعرض لكم أعزائي في ذلك المقال رابط التسجيل في الخدمة العسكرية للنساء.

التقديم في الجيش السعودي للنساء

فتحت وزارة الدفاع بالمملكة إمكانية التقديم في الوظائف العسكرية بها وذلك عبر رابط التقديم في الجيش السعودي للنساء، حيث أصبح بإمكان كل امرأة أن تقدم في الخدمة العسكرية وتحظى بجميع المميزات التي يحصل عليها الرجال في الجيش، وتستطيع المتقدمة التسجيل عبر بوابة التجنيد الرسمية عن طريق ادخال بياناتها بشكل صحيح وارفاق كافة المستندات المطلوبه منها، وذلك بعد قراءة الشروط اللازمة للتقديم، وإليكم في الفقرة التالية شروط تقديم النساء على الخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

شروط التقديم في الجيش السعودي للنساء

تتمثل شروط التقديم في الجيش السعودي للنساء في ما يلي :

أن تكون سعودية الجنسية.

أن تكون ذات سمعة طيبة وسلوك جيد.

ألا تكون ملتحقة باي وظائف حكومية.

أن تكون لائقة صحيا.

ألا يقل عمر المتقدمة أن ٢١ عام، والا يزيد عن ٤٠ عام.

أن يتناسب وزن المتقدمة مع طولها، على ألا يقل طولها عن ١٥٥ سم.

ألا يقل مؤهلها عن مؤهل الثانوية العامة.

ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي.

يجب قراءة تلك الشروط جيدا قبل التقديم، ثم التوجه إلى بوابة التجنيد والتي حددنا الرابط الخاص بها في الفقرة السابقة، ثم إتمام عملية التسجيل.