موقع حساب المواطن وخطوات التسجيل وموعد صرف الدفعة ال 40 دفعة مارس 2021

حساب المواطن، يرغب الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية في معرفة رابط الاستعلام عن حساب المواطن، وكيفية الاستعلام عن الدفعة الجديدة له، ليتأكدوا من استحقاقهم لهذا الدعم، كما أن هناك بعض المواطنين الذين يرغبون في تسجيل الدخول لأول مرة لكتابة بياناتهم والاستفادة من الدعم، وكل تلك الأمور سوف نستعرضها لكم في تلك المقالة، تابعوا معنا.

التسجيل في حساب المواطن

يمكن لمن يرغب في التسجيل في حساب المواطن، أن يقوم بإتمام ذلك الأمر عبر اتباع تلك الخطوات.

في البداية يجب الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي. ثم النقر على تسجيل جديد. والان كتابة جميع البيانات المطلوبة في خاناتها المخصصة، ويجب التأكد من كتابتها بشكل سليم تماما مجرد من أي أخطاء. واخيرا يتم النقر على تسجيل.

من ضمن البيانات التي سوف يتم ادخالها، الرقم القومي والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي وعدد أفراد الأسرة ومحل الاقامة، ومدى قدرة المتقدم على العمل، بالإضافة إلى كتابة جميع البيانات المتعلقة بدخل المواطن وبيانات الحساب البنكي الخاصة به.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة ٤٠

يرغب عدد كبير من المتقدمين على الدفعة الجديدة وهي الدفعة ال ٤٠ من ذلك الدعم في التعرف على موعد صرف تلك الدفعة، وقد تم توضيح أن الدفعة الاربعين سوف يتم صرفها في يوم ١٠ من شهر مارس القادم، حيث أنه قد تم الانتهاء من صرف الدفعة ال٣٩ منه، وينتظر مستحقي الدعم صرف الدفعة ال ٤٠.

وجدير بالذكر أن ذلك الدعم يتم تقديمه لذوي الدخل المحدود، وفي الفترة الأخيرة تم التركيز على المواطنين المتضررين من وجود فيروس كورونا المستجد والذي قد تسبب في فقدان البعض لوظائفهم، وذلك في أثناء تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس في البلاد في الأشهر الماضية.