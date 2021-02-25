الاعتراض على مخالفة الكمامة في السعودية 1442

الاعتراض على مخالفة الكمامة في السعودية حيث الكثير من التساؤلات حول غرامة عدم ارتداء كمامة في السيارة شغلت مواطني السعودية لفترة كبيرة، حتى نفتها الهيئات السعودية وقامت بتوضيح المخالفات التي يتم أخذها داخل المملكة، ولتوضيح كافة التزامات المواطنين عبر ازمة انتشار الوباء الفيروسي لابد من الاطلاع على هذا المقال.

كانت قد صدرت بعض الشائعات الجديدة عن قيام المملكة العربية السعودية بإصدار قانون لدفع مبلغ مالي كمخالفة لعدم لبس الكمامة داخل السيارة، وهو ما أثار بعض الأفراد السعوديين للاعتراض على هذا القرار.

ولكن المملكة العربية السعودية بجهاتها المختصة قامت بنفي هذا القرار، وصرحت بعدم وضع قانون كهذا، إنما يتم تنفيذ المخالفة المالية على من لا يرتدون الكمامة في الشوارع فقط، وليس داخل السيارة.

ولكن في الوقت ذاته قامت الجهات المعنية بإيضاح ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من قبل مواطني المملكة للحفاظ على الصحة العامة لهم، وتقليل الحد من انتشار الفيروس الوبائي داخل أراضيها.

كيف اعترض على مخالفة عدم لبس الكمامة

منح المملكة العربية السعودية لمواطنيها حق تقديم طلبات اعتراض على قانون مخالفة عدم لبس الكمامة من خلال عمل ذلك بطرق الكترونية عبر منصة ابشر السعودية وبكل سهولة باتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي لنظام أبشر، أو من خلال فتح التطبيق الخاص به عبر الجوال.

فتح أيقونة ” خدماتي” ومن ثم النقر على خيار “الخدمات العامة”.

ثم فتح قائمة ” الرسائل والطلبات”، وبعد ذلك التوجه إلى لجنة التظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية.

تفتح صفحة يتطلب فيها ملء بعض البيانات الشخصية للمتقدم بالطلب مثل الهوية الوطنية والرقم الهاتف.

وبعد النفاذ من عمل ذلك يتم الضغط على خيار ” إرسال البيانات” ليكون الطلب الخاص بالاعتراض على مخالفة عدم ارتداء الكمامة قد وصل للهيئات المختصة وينتظر الرد عليه.

مخالفة الكمامة متى تنزل

يقوم نظام أبشر بإنزال المخالفات عليه بعد تأكيدها من قبل الجهات المعنية بذلك، ويمكن متابعة العملية من خلال فتح موقع أبشر ومراقبة آخر الأخبار، كما يمكن أن يتم إلغاء المخالفة في حال تم أخذها بالخطء مثل عمل مخافة على من لا يرتدي الكمامة في السيارة.

فيقوم النظام بإعلامك من خال رقم هاتفك الذي تم التسجيل به على أبشر، وذلك لم قامت به الجهات الحكومية بالمملكة من تسهيلات عقب انتشار المرض، ختامًا تعرفنا على كيفية الاعتراض على مخالفة الكمامة عبر أبشر وموعد نزولها.