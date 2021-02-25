منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز microsoft teams عبر توكلنا بالخطوات madrasati office

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز microsoft teams لا يتوقف معدل البحث عنها، حيث يرغب الطلاب التعرف على طريقة دخول منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز، ومن الجدير ذكره أن وزارة التعليم السعودية أطلقت المنصة، وأطلقت العديد من طرق الدخول عليها حتى لا يواجه الطلاب أي مشكلات عند تسجيل الدخول، وكان الهدف من إطلاق تلك المنصة التعليمية الحفاظ على حق الطلاب في التعليم من خلال التعليم عن بعد، حيث أن تم إصدار قرار بعدم ذهاب الطلاب للمدارس في ظل ظروف كورونا ونظراً لإتباع الإجراءات الاحترازية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز

من الجدير ذكره أن المنصة التعليمية السعودية مرتبطة ببرنامج مايكروسوفت تيمز، نظراً أنه يمكن تسجيل دخول الطالب على المنصة من خلال هذا البرنامج، ومن هنا أصبح الطلاب والطالبات يقوموا بالدخول إلى منصتي مدرستي بشكل مباشر عن طريق رابط المنصة الرسمي، أو من خلال هذا البرنامج عبر توكلنا، وليس الطلاب فقط بل أن أعضاء الكادر التعليمي أيضاً من الممكن أن يقوموا بتسجيل الدخول للمنصة عبر هذا البرنامج المخصص للدخول.

الخطوة الأولى: يدخل الطالب على رابط موقع توكلنا السعودي.

الخطوة الثانية: يسجل الطالب بيانات الدخول الخاصة به على موقع توكلنا.

الخطوة الثالثة: النقر على تبويب “حسابي”، ومن ثم تبويب “بيانات منصة مدرستي.”

الخطوة الرابعة: إدخال البيانات الخاصة بالطالب على المنصة التعليمية، من الاسم، وتفعيل استلام كلمة المرور في رسالة.

الخطوة الرابعة: إدخال كلمة المرور والتفعيل للحساب.

الخطوة الخامسة: بعد التفعيل، يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الت تم تفعيلها.

يدخل الطالب على رابط منصة مدرستي الرسمي بشكل مباشر.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به من اسم المستخدم وكلمة المرور.

يضغط على زر الدخول على منصه مدرستي التعليمية.

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منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب عبر مايكروسوفت تيمز توكلناطريقة تسجيل دخول الطالب عبر رابط منصة مدرستي الرسمي