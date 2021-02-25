الاشتراك في مسابقة الحلم عبر قناة mbc من كافة الدول العربية بطريقة بسيطة

الاشتراك في مسابقة رقم MBC الحلم عبر اشتراك الدولة العربية والرقم الدولي، فما زلنا نتابع معكم جوائز للموسم الثالث عشر على التوالي لتحقيق أحلام المزيد من المواطنين الحريصين على تحقيق أحلامهم سواء كان شراء منزل أو سيارة أو الحصول على المال يمكنك إرسال رسالة للمشاركة برقم هاتفك والإجابة على الأسئلة و تسجيل البيانات، ونتابع معكم في هذا الموضوع من خلال هذا المقال .

مسابقة الحلم MBC

من أهم المسابقات في الوطن العربي، ويأمل الكثير من المواطنين المشاركة في هذه المسابقة من أجل الفوز بالجائزة الكبرى في العرض، وهي الأكثر شعبية عبر القنوات التلفزيونية، فإذا رغبت بالمشاركة كل ما عليك هو استعمال رقم الهاتف الخاص بتلك الأنشطة والتواصل مع المجموعة وإدارة المنافسة وحل السؤال المُعطى، فالحلم يعتمد بشكل مباشر على الجائزة على شاشة MBC أي أن الفائز سيحصل على الجائزة فورًا.

رقم الاشتراك في Dream Contest 2021

لهؤلاء الأشخاص الذين تراودهم رغبة في الفوز والمشاركة بإجاباتهم على الأسئلة المطروحة، أصبح بإمكانهم ذلك الآن وذلك من خلال هذا الرقم 0088216227758021 الذي يستطيع استخدامه الأشخاص من شتى بقاع العالم، وذلك من خلال إرسال رسالة باللغة العربية أو الإنجليزية ” حلم ” أو رسالة نصية ” Dream ” عبر رقم في دولة أو من أي منطقة معينة، وستصلك رسالة بها سؤال يجب الإجابة عليه بشكل صحيح، وبإرسالك للإجابة تكون قد قم بتفعيل اشتراكك.

سيتم سحب اسم اللاعب عشوائياً، ومع فوزه بالمبلغ المتفق عليه، وتوجد أقوال تؤكد أن السحب الأكبر سيقام ليلة رأس السنة، وسيكون هناك مشاهير كضيوف إعلاميون، وأكد البرنامج مع زيادة عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عليها بشكل صحيح، تزداد فرصك في الفوز.

فقد تم إرسال تأكيد مسابقة الحلم إلى العديد من المواطنين الذين فازوا في المسابقة عبر هواتفهم الذكية، بما في ذلك ما يحلمون به في المسابقة، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين فقط خلال فترة خطة الاهتزاز فقط.