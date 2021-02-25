نظام نور تسجيل روضة نظام نور للروضة من الأنظمة الحديثة التي طرحتها المملكة العربية السعودية لتلقي الأطفال في مرحلة الروضة المواد الدراسية عن بعد والقدرة على استكمال المرحلة التعليمية بشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم التي يمكن تسليمها لكافة المدارس بعد ذلك لالتحاق الطفل في المرحلة الابتدائية.

نظام نور تسجيل روضة 1443

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها التسجيل خلال نظام نور للروضة 1443 كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور الرسمي، ويُمكنك الدخول بدون رقم سري.

يتم التسجيل بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم إن كان لديك حساب مسبق، أو تسجيل الدخول كمستخدم جديد في حال كانت هذه أول مرة.

بعد تسجيل الدخول يتم إدخال البيانات الخاصة بتقديم الطفل إلى الروضة كاملة كما يطلبها الموقع.

يطلب الموقع تاريخ ميلاد الطفل الهجري وليس الميلادي.

يقوم الموقع بتحميل خانة مخصصة لكتابة صلة القرابة بين المسجل والطفل صاحب البيانات المدخلة.

في حال كان المسجل شخص غير الأب أو يجمعه بالطفل صلة قرابة بعيدة لابد من إدخال الرقم القومي الخاص به لاستكمال التسجيل في نظام نور للروضة.

في الخطوة التالية لابد من التأكد من صحة البيانات المدخلة مثل البيانات الخاصة بمدرستي، ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل.

أصدرت وزارة التعليم بعض الخدمات الجديدة لنظام من بينها التسجيل برقم الهوية فقط باتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لنظام نور.

الدخول إلى الصفحة الرسمية وتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك أو تسجيل مستخدم جديد.

يقوم الموقع بفتح صفحة مخصصة لإدخال البيانات الخاصة بالمستخدم، وهي رقم الهوية القومية له، ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، ومن ثم اختيار كلمة سر خاصة به.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات السابقة يكون الحساب جاهزاً للمستخدم للتمكن من الحصول على كافة خدمات نظام نور.

يمكن فتح الحساب في المرات القادمة من خلال رقم الهوية وكلمة المرور فقط دون الحاجة لأي معلومات أخرى، ويُمكنك أيضًا تسجيل اولى ابتدائي 1443 الآن.

الدخول إلى نظام نور تسجيل الروضة

أصبح من الممكن تسجيل الدخول إلى نظام نور بسهولة ومن خلال أولياء الأمور والطلاب كذلك للتمتع بالخدمات التي يقدمها النظام لكافة المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية.

ويمكن الدخول إلى نظام نور من خلال موقعهم الإلكتروني الرسمي على الإنترنت الذي قامت الوزارة بطرحه لتسهيل تلقي الخدمات التعليمية من خلاله، وقدرة الطالب على معرفة نتائج الأعوام الدراسية بكل سهولة، وبذلك يتم نظام نور تسجيل روضة رسميًا.