ماني مهاجم ليفربول: لقب الدوري الإنجليزي صعب المنال

دافع نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن زميله في "الريدز"، البرازيلي روبرتو فيرمينو، مشيدا بدوره في دعم باقي اللاعبين على تسجيل الأهداف.
وتعرض فيرمينو لانتقادات لاذعة لتراجع مستواه التهديفي في الموسم الكروي الجاري، حيث سجل هدفا واحدا منذ أعياد الميلاد.
وفي تصريحات لشبكة "إي إس بي إن"، ثمّن ماني دور فيرمينو في ليفربول قائلا إنه: "يستحق المزيد من التقدير من جانبي ومن محمد صلاح أيضا".
وأضاف الدولي السنغالي: "تحب الجماهير تسجيل الأهداف، إلا أنني وصلاح غير قادرين على تسجيل أهداف كثيرة بدون فيرمينو".
وتابع قائلا: "يسهّل فيرمينو علينا التحرك في الملعب. البرازيل محظوظة بمثل هذا اللاعب الذي أخبرته مازحا في إحدى المرات أن عليه أن يحصل على الجنسية السنغالية للعب معي في المنتخب الوطني".
وفيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، أوضح ماني أنه أصبح "صعب المنال"، لافتا إلى ضرورة التركيز حاليا على التتويج بدوري أبطال أوروبا.
وبيّن أن تركيز ليفربول سينصب الآن على أوروبا بعدما فاز2-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.
واسترسل قائلا: "هدفنا الرئيسي دوري الأبطال، وأن نفوز باللقب وليس المركز الثاني لكن هذا ليس سهلا".
واختتم حديثه بالقول: "سنواجه أفضل الفرق في أوروبا، لكن نحن هنا من أجل الفوز على الأفضل في العالم"، حسبما نقلت "رويترز".
وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما، لكنه تأثر هذا الموسم بالإصابات ومستواه السيء ليصبح سادسا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
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