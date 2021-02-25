برلين تتهم موسكو بالتجسس على البرلمان الألمانى

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام فى بيان اليوم الخميس، إن "المواطن الألمانى الذى تم الكشف عن هويته (جينس إف)، حصل على ملفات PDF تحتوى على مخططات متعلقة بالبرلمان أثناء عمله فى شركة تم استئجارها لصيانة المعدات الكهربائية فى مبانى البرلمان".

وبحسب المدعى العام، قام المتهم ما بين أواخر يوليو 2017 وأوائل سبتمبر 2017، بتمرير مخططات البرلمان الألمانى إلى المخابرات الروسية.