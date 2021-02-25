جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة السفير الإيطالى لوكا أتاناسيو، وحارسه الشخصى، واللذان قتلا فى الكونغو إثر هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تشييع جنازة السفير الإيطالى الراحل بالكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.