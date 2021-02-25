العراق يعلن موعد وصول أول دفعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال التميمى- فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"- إن "أول دفعة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق من الصين، بواقع 3 ملايين و400 ألف جرعة". وأضاف التميمى - فى مؤتمر صحفى "ما زلنا نعانى من تحدٍ كبير بسبب الموجة الثانية للفيروس". وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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