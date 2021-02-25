وزير الصحة العمانى: الوضع الوبائى فى السلطنة مقلق

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة العمانى الدكتور أحمد بن محمد السعيدى، اليوم الخميس، إن الوضع الوبائى فى السلطنة مقلق للغاية، وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالتصاعد، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.





وأضاف وزير الصحة، أن عمان من الدول الأولى فى الحصول على التطعيمات ويوجد شح كبير فى توفير التطعيمات على المستوى العالمى. وأشار السعيدى إلى أن قرار اللجنة العليا منع قدوم المسافرين من عدة دول بداية هذا الأسبوع يعود إلى نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا للقادمين من تلك الدول حيث تجاوزت بعضها الـ 20%.

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