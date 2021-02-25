مفاجأة.. تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في نيويورك

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا تتفشى في مدينة نيويورك التي كانت بؤرة الوباء الربيع الماضي، متوقعة أن تكون السلالة الجديدة أكثر مقاومة للقاحات.

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن هذه السلالة التي أطلق عليها الباحثون "بي.1 .526" كانت موجودة في عينات تعود إلى نوفمبر الماضي على الأقل، وتحمل طفرات تساعدها على التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم.

ونقلت الصحيفة عن أخصائي المناعة في جامعة روكفلر الأمريكية ميشيل نوسينزويج قوله "إن السلالة الجديدة تبعث على القلق بشكل أكثر مقارنة بتلك التي تم اكتشافها في ولاية كاليفورنيا"، مشيرة إلى أن مدير مركز "أرون دياموند" لأبحاث فيروس الإيدز "ديفيد هو" أكد أنه تم اكتشاف حالات مصابة بسلالة "بي.1 .526" الجديدة في عدة مناطق في نيويورك بينها ويست تشيستر، وحي ذا برونكس وكوينز ومانهاتن وبروكلين؛ مما يثبت أن السلالة منتشرة على نطاق واسع في الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلالتين اللتين تم اكتشافهما في كاليفورنيا ونيويورك تختلفان عن تلك المكتشفة في بريطانيا، والتي ستصبح أكثر أشكال الفيروس شيوعًا في أمريكا بنهاية مارس المقبل.