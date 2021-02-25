تونس تقلص عجز ميزانها التجاري 18.4% خلال يناير

شهد الميزان التجاري التونسي تراجعا في قيمة العجز خلال بنهاية يناير الماضي، بنسبة 18.37 % على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجري التونسي بلغ 792.20 مليون دينار بنهاية الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري خلال يناير عام 2020 قيمته 970.5 مليون دينار.

وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 81 % بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 79 % في يناير عام 2020.

وأشارت البيانات إلى تراجع قيمة الصادرات والواردات خلال يناير الماضي، على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات 3.366 مليار دينار يناير الماضي، بتراجع 7.9 % مقارنة بنحو 3.656 مليار دينار في يناير من عام 2020.

فيما تراجعت قيمة الواردات خلال يناير الماضي، بنسبة 10.1 % لتصل إلى 4.159 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.626 مليار دينار في يناير من عام 2020.

وأرجع المعهد ذلك العجز في الميزان التجاري التونسي إلى تراجع صادرات الطاقة نسبة 44.7 % والفوسفات ومشتقاته 57.5 % والنسيج والملابس والجلد 10.5 % والصناعات المعملية الأخرى 3.7 % وتراجعت صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 2.1 %.

وعلى الجانب الآخر زادت صادرات تونس من الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0.6 بالمائة.

وعجز الميزان التجاري هو تحقيق قيمة سالبة في الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها خلال فترة معينة، وتوضح نسبة التغطية ذلك بشكل أكبر من خلال مقارنة قيمة الواردات بالصادرات خلال تلك الفترة.

وكان الميزان التجاري التونسي شهد تراجع في قيمة العجز خلال بنهاية عام 2020، بنسبة 52.35 % على أساس سنوي، ليصل إلى 19.436 مليار دينار بنهاية العام، مقارنة بعجز في الميزان التجاري عام 2019 قيمته 12.758 مليار دينار.