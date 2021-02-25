تونس تنفي وجود سلالة متحورة لـ كورونا في البلاد

أعلن مدير الصحة التونسية طارق بالناصر اليوم الخميس أنّه لا وجود لأي إثباتات على أرض الواقع وعلى مستوى المستشفيات والمصحات تبيّن إحتواء البلاد على سلالة جديدة متحوّرة في تونس.

وأضاف بالنّاصر '' اليوم وبنسبة 98 % تبيّن أنّه لا وجود لهذه السلالة في تونس وسيتم غدا الإعلان عن ذلك رسميا بعد صدور نتائج الأبحاث وقد كان مجرّد إشتباه''.

واعتبر المدير الجهوي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنّ دليل عدم وجود سلالة جديدة متحورة في البلاد هو إنخفاض عدد الإصابات وعدد الحالات الخطيرة ونسبة الوفيات.