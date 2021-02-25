السعودية.. وزارة الصحة: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السعودية أجازت منذ أيام، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد. لينضم بذلك إلى لقاح شركة فايزر.
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كما أوضحت وزارة الصحة، أن الطلبات المقدمة من خلال تطبيق (صحتي) تتم دراستها بشكل مستمر، وأن عدم التواصل مع مقدم الطلب لا يعني خروجه من قائمة الفئات ذات الأولوية ولا يعني إلغاء الطلب، مطالبة بالانتظار حتى يتم الإشعار برسالة الترشيح لتلقي اللقاح.
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