الإمارات تطلق اسم صباح الأحمد على أهم شوارع دبي

أطلق محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على شارع "المنخول" أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي، وذلك تخليدًا لذكرى الأمير الراحل، وتقديرًا لدوره الإنساني الكبير الإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية هنأ بن راشد الكويت بعيدها الوطني الـ 60، قائلا :"نبارك لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح العز والاستقرار والرخاء الذي تعيشه بلاده الحبيبة. 60 معلمًا إماراتيًا أضاء بهذه المناسبة..وستبقى إضاءات الكويت جزءًا من وطننا..وسيبقى حب أهلها محفورًا في قلوبنا ..حفظ الله الكويت".

كما وجه محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني للشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، لافتا إلى أن العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما.

وتحتفل دولة الكويت هذا العام بالعيد الوطني الـ60 والذكرى الـ30 للتحرير منذ مطلع فبراير الجاري تحت شعار «للسلام وطن» مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.

ويأتي شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام تعبيرا عن دور الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي الذي أرسى دعائمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث واصل المسيرة الأمير الشيخ نواف الأحمد.