أعلنت وسائل الإعلام السورية اليوم الخميس وفاة السفير السوري السابق لدى الأردن بهجت سليمان. وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة السورية أمس عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية. وأشارت الصحة السورية في بيانها أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 15343 حالة.

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