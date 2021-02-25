أخبار اليمن : الأرصاد لـ"المواطنين": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

الأرصاد لـ"المواطنين": ابتعدوا عن مجاري السيول والأوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار يصاحبها الرعد أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة يصاحبها الرعد أحياناً يُتوقع هطولها على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية وصولاً إلى مدخل باب المندب.

كما توقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

ودعا المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية.