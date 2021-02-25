الكرملين: الأحداث فى أرمينيا يجب أن تبقى ضمن إطار الدستور

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن "الأحداث فى أرمينيا يجب أن تبقى "ضمن إطار الدستور". جاء ذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه، وذلك بعدما طالبت هيئة الأركان العامة فى الجيش الأرمينى باستقالة الحكومة.

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