طالبان تحذر بايدن بسبب اتفاق السلام

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه مع اقتراب الأول من مايو، وهو الموعد النهائى الذى تم تحديده فى الاتفاقية التى أبرمها ترامب قبل عام من هذا الموعد مع طالبان للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، حث المتحدث باسم الحركة واشنطن على الالتزام بكلمتها.
وكان الاتفاق الذى توصل إليه ترامب العام الماضى، قد وعد بتحقيق إنجاز بعد جولات متعاقبة من الدبلوماسية المباشرة غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وممثلى طالبان. وعرض الاتفاق خروج الجيش الأمريكى من أفغانستان بحلول الأول من مايو مقابل وعد طالبان بمحاربة أى قوى إرهابية دولية مثل داعش والقاعدة.
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