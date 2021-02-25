كورونا يسجل 4.298 إصابة جديدة فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، فأن 770 من المصابين فى حالة حرجة و303 منهم فى حالة شديدة الخطورة. وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5.673 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 349 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.

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