أبو الغيط: أحتفظ بهذه الصورة من الملك عبدالله الثاني في غرفتي الخاصة

أكد أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية بأنه يعتز بعلاقته الأخوية الخاصة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، فهو زعيم عربي صاحب رؤية سياسية ناضجة، كما أن "لجلالته محبة خاصة في قلبي".
وقال أبو الغيط، خلال لقائه أمس الأربعاء وفدا شبابيا من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، أنني حريص على العلاقة التي تجمعني بجلالة الملك، و"احتفظ بصورة المعايدة السنوية الخاصة من جلالة الملك والعائلة المالكة في غرفتي الخاصة بمنزلي".
يشار إلى أن وفد الجمعية يزور القاهرة حاليًا لترتيب احتفالية شبابية عربية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، جرت الترتيبات لعقدها في مقر جامعة الدول العربية وبالشراكة مع قطاعاتها، والتي ستكون بالتزامن مع اطلاق الفعاليات الوطنية الأردنية الخاصة باحتفالات المملكة بمئوية الدولة.
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