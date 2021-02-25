وسائل إعلام: رئيس مجلس النواب الليبي سيتسلم التشكيلة الحكومية الجديدة

أفادت وسائل إعلامية ليبية بأن رئيس مجلس النواب الليبي سيتسلم التشكيلة الحكومية الجديدة بعد ظهر اليوم، الخميس.

كان المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد أن التشكيلة الحكومية ستسلم اليوم، الخميس، إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها.

جاء ذلك خلال منشورٍ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيقوم بنشر أسماء المرشحين في وقت موافقة رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد الديبة.

وقال المكتب: "يؤكد رئيس الحكومة أن المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جدًا".

فى سياق آخر، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء الأربعاء، تسجيل 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

وقال المركز في بيان إن "فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن".

وأضاف أنه "تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات. وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال".

وأوضح أن "اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب، خاصة في ظل ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية".