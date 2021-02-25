دعوة لزيارة المنامة.. مباحثات هاتفية بين ولي عهد البحرين ونتنياهو بشأن إيران

جرى اتصال هاتفي اليوم، الخميس، بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، بحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.

ودعا ولي عهد البحرين آل خليفة، نتنياهو خلال الاتصال بينهما لزيارة المنامة.

واتفقا أنه في أول فرصة ستسنح بالزيارة بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، سيزور نتنياهو البحرين.

وأكد الطرفان ضرورة مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.