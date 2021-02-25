أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تقترب من 112.6 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 112.6 مليوناًاقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من نحو 112.6 مليون حالة في أحدث البيانات العالمية الصادرة صباح اليوم.

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 112 مليونا و 553 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 5ر63 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 497 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.