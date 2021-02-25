هنا الزاهد: حققت أمنية طلعت زكريا "الفنية"

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور عقب عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي يتضمن عدة قصص مختلفة وحقق نجاحا كبيرا، خاصة قصتي "ساندي كراش" و"الجريمة لا تفيد"، لافتة إلى أنها تشارك في عدد من الأعمال الفنية، والتي ستتمكن من خلالها من تحقيق "أمنية" والدها الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا.

وأوضحت هنا الزاهد في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أنها تلقت العديد من الإشادات عبر السوشيال ميديا وجمهور الشارع المصري الذي يناديها بلقب "ساندي"، وهي شخصية أول قصة في المسلسل، مردفة: "الناس سعيدة بالمسلسل، سواء الأطفال أو الكبار، لما فيه من تشويق ودراما".

شخصيات متعددة

وتعرض المسلسل إلى مشكلة، عندما اعتذر مخرجه خالد الحلفاوي، عن تصوير باقي الحلقات، إثر قيام القناة التي تعرض العمل بتغيير ترتيب عرضها دون الرجوع إلى صناع العمل. وعلقت الزاهد على تلك الواقعة، باعتبار أن ما حدث كان "سوء تفاهم".

أما فيما يتعلق بالشخصيات المختلفة التي قدمتها، فأشارت إلى أن شخصيات "ساندي" في حكاية "ساندي كراش"، و"هنادي" في حكاية "المتخصصة"، والفتاة المحجبة "مريم"، كانت من الشخصيات الأقرب إلى قبلها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

وأكدت أنها تعتبر هذه الشخصيات المتباينة "بمثابة تحد كبير لها"، نظرا لضرورة تقديم كل واحدة منها بشكل جيد ومختلف.

وتحدثت الفنانة الشابة عن أكثر الصعوبات التي قابلتها في المسلسل، بالإشارة إلى أنها تقوم بتصوير 4 شخصيات مختلفة في اليوم، مما جعلها مرهقة ذهنيا بشكل كبير.

وتابعت: "تلك الشخصيات منفصلة عن بعضها، فكل قصة تختلف عن الأخرى ومدة التصوير تصل أحيانا إلى 14 ساعة يوميا، بالإضافة إلى أن المكياج والشكل الخاص بكل شخصية يأخذ وقتا طويلا للتحضير قبل بدء التصوير".

وعن استعانتها بالمطرية أميرة رضا للغناء في أول قصة من المسلسل لتؤدي الأغنية مكانها، قالت الزاهد إن صوت رضا "جميل للغاية ويتناغم مع شخصية ساندي".

ولدى سؤالها عن العمل المفضل لديها بين "الواد سيد الشحات" و"حلوة الدنيا سكر"، قالت إن "العمل الأخير لم يكتمل تصويره حتى تبدي رأيها النهائي، لكنه مختلف عن غيره، كونه أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التليفزيونية".

وعن أسباب نجاح المسلسل قالت: "القصص مختلفة ومتنوعة عن بعضها، وذلك عامل أساسي حتى لا يمل الجمهور، على عكس مسلسلات الـ 30 حلقة التي قد تصيب المشاهد بالملل، أو لا يتمكن من متابعة جميع الحلقات لأي ظرف كان".

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، هم إياد صالح وضياء محمد وأحمد سعد وهشام إسماعيل وهند فايد ومحمد جلال وإيهاب بليبل وأيمن الشايب.

طلعت زكريا

وفي إطار الأعمال الكثيرة التي تشارك فيها الزاهد، أكدت الفنانة الشابة أن زوجها الفنان أحمد فهمي "يدعمها بشكل كبير في كل عمل تقدمه"، مشيرة إلى أنها تعتبره بمثابة "صديق تستشيره في أمورها بالنسبة للفن، أو حياتها الشخصية".

كما عبرت عن افتقادها لوالدها الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا، وقالت إن ذلك أثر فيها بشكل كبير، كونه كان يتمنى أن يشاهد نجاحها في عمل مهم.

وأشارت إلى أنه كان يتمنى أن تعرض يوما ما شخصية الدمية "باربي"، وهو ما حققته بالفعل من خلال شخصية "باربي" التي أقدمها في عمل جديد. واختتمت حديثها بتأثر، قائلة: "وحشني جدا وكان نفسي يبقى موجود معايا".

رمضان المقبل مع محمد إمام

وعن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، في أول عمل مشترك بينهما، قالت: "أحببت التعاون مع الفنان محمد إمام، فهو موهوب بشكل كبير والعمل معه شرف لي"، موضحة أنها تقوم بتصوير دورها في الوقت الحالي مع المخرجة شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب، ويجسد إمام شخصية رجل صعيدي في أحداث المسلسل، الذي يشارك في بطولته نرمين الفقي ومحمد رياض وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح.

ومسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

"في عز الضهر" مع مينا مسعود

أما عن تجربتها المرتقبة مع الفنان المصري العالمي مينا مسعود، أعربت الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "في عز الضهر"، من خلال دور فتاة تدعى ساندرا، تقوم بدور "المساعدة" لمسعود، في عمليات النصب الدولية التي يقومون بها خلال الأحداث.

واستطردت بالقول: "السيناريو أعجبني بشكل كبير، والقصة مختلفة عما قدمته من قبل".

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته محمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.