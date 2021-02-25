أبو الغيط: أحتفظ بصورة من الملك عبدالله الثانى فى غرفتى الخاصة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أنه يعتز بعلاقته الأخوية الخاصة مع جلالة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، فهو زعيم عربى صاحب رؤية سياسية ناضجة، كما أن "لجلالته محبة خاصة فى قلبى".





وقال أبو الغيط، خلال لقائه أمس الأربعاء وفدا شبابيا من جمعية سند للفكر والعمل الشبابى: أننى حريص على العلاقة التى تجمعنى بجلالة الملك، و"أحتفظ بصورة المعايدة السنوية الخاصة من جلالة الملك والعائلة المالكة فى غرفتى الخاصة بمنزلى". يشار إلى أن وفد الجمعية يزور القاهرة حاليا لترتيب احتفالية شبابية عربية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، جرت الترتيبات لعقدها فى مقر جامعة الدول العربية وبالشراكة مع قطاعاتها، والتى ستكون بالتزامن مع إطلاق الفعاليات الوطنية الأردنية الخاصة باحتفالات المملكة بمئوية الدولة.

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