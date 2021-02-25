جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما طالبت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية فى وقت سابق اليوم باستقالة رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان والحكومة على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة أونيك جاسباريان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: ما يحدث فى أرمينيا شأن داخلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.