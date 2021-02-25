الاتحاد الأوروبي يبحث اعتماد جواز سفر أخضر لمن يتمتع بحماية ضد كورونا

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عزمه دعوة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد جواز سفر أخضر، على حد وصفه، للأشخاص الذين يتمتعون بحماية ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال كورتس - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الخميس، إن هناك حاجة إلى جواز سفر أخضر لكل من تم تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد أو لديه مناعة من الفيروس جراء إصابته به مؤخرا أو سلبية الاختبار الحديث الذي أجراه.
وأضاف أنه سيناقش هذا الأمر مع الزعماء الأوروبيين خلال اجتماعهم المقرر حول الوباء في وقت لاحق.
وأكد الحاجة إلى حرية السفر مرة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي بغض النظر عما إذا كان ذلك لأسباب تجارية أو خاصة، كما أعرب عن أمله في إمكانية العودة مرة أخرى إلى تنظيم الأحداث الثقافية والفنية وغيرها من الأعمال والاستمتاع بها.
يشار إلى أن أوروبا الوسطى تشهد زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الحالية، حيث تكافح النمسا لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما تواجه جمهورية التشيك المجاورة نقصا في أسرة المستشفيات.
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