العراق.. تسيير رحلات جوية الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، مباشرتها تسيير رحلات جوية مطلع الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر وفقا لما نشرته السومرية نيوز، إن "الطائرة الخاصة لنقل اللقاح ستتحرك يوم السبت المقبل وستصل الوجبات الأولى بعدها تباعا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، بعد غد السبت.

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية فى وقت سابق عن وضع خطة خاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقررة في الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أهمية زيارة البابا إلى العراقيين والتي ستنقل صورة مهمة إلى العالم.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات بالتعاون مع مكتب القائد العام باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان، وأن القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل وأثناء الزيارة، موضحا أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام".