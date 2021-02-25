لبنان.. الراعي: وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن لبنان كان يعيش الإزدهار والتقدم فى زمن الحياد، لافتا إلى أنه :"خسرنا كل شيء عندما فرض علينا ألا نكون حياديين"، لافتًا إلى "أنّنا وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا لذلك كان طرحنا لمؤتمر دولي".

وأضاف، الراعي وفقا لـ ليبانون ديبايت، إنه "علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقًا من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية".

كما دعا الراعي كل فريق إلى "وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة".