لبنان.. الراعي: وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن لبنان كان يعيش الإزدهار والتقدم فى زمن الحياد، لافتا إلى أنه :"خسرنا كل شيء عندما فرض علينا ألا نكون حياديين"، لافتًا إلى "أنّنا وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا لذلك كان طرحنا لمؤتمر دولي".
وأضاف، الراعي وفقا لـ ليبانون ديبايت، إنه "علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقًا من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية".
كما دعا الراعي كل فريق إلى "وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة".
وكان قد نقل موقع حزب "القوات اللبنانية" عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إعلانه أنه سيزور لبنان قريبًا، مضيفًا أن "الأمريكيين ممتنين للدولة اللبنانية، لأنها تستضيف حوالى مليون ونصف لاجئ سوري".
وتلقى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، دعوة من السفيرة اليونانية لدى بيروت كاترين فونتولاكي، لزيارة اليونان في العاشر من مارس المقبل.
واطلع الوزير اللبناني على بعض التفاصيل حول الاجتماع الذي عقد في أثينا وحضره وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر والسعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وفرنسا.
ومن المقرر أن يعقد الوزير اللبناني اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان.
يأتي ذلك فيما اعتصم ناشطون من الحراك المدني في لبنان وأهالي الموقوفين في احتجاجات طرابلس الأخيرة، الأربعاء، أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف بالعاصمة بيروت.
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