الأردن.. وزير العدل: تعميم فكرة مركز الخدمات الشَامل في محافظات المملكة

قال وزير العدل الأردني الدكتور بسَّام سمير التَّلهوني، إن مركز الخدمات الشامل في العبدلي أنهى عامه الأول بإنجاز ربع مليون معاملة.

ووفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أضاف وزير العدل الأردني أنه سيتم تعميم فكرة مركز الخدمات الشَّامل في محافظات المملكة كافة، وتمَّ افتتاح مركز في محافظة الزَّرقاء.

وكان موقع "وورد ميتر"، المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، أظهر ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 30 ألفا و809 حالات، حتى صباح اليوم، الخميس.

ووفق الموقع العالمي، توفي 4611 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 22 حالة وفاة أمس، الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 376 ألفا و441 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 40 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، وذلك مرتفعا مرتبة واحدة بعد قضاء فترة طويلة بالمرتبة 41 عالميًا.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 341 ألفا و21 حالة.

عالميا، بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 113 مليونا و115 ألفا و319 حالة، شفي منها 88 مليونا و723 ألفا و474 حالة.