سان جيرمان يطمئن بشأن "عقد نيمار": على الطريق الصحيح

قال المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، البرازيلي ليوناردو، الخميس، إن مفاوضات نادي العاصمة لتجديد عقده نجمه ومواطنه نيمار تسير "على الطريق الصحيح"، فيما تستمر المحادثات مع النجم الآخر كيليان مبابي.

وبادر ليوناردو إلى الطمأنة بشأن مستقبل نيمار مع الفريق، في معرض رده على سؤال لإذاعة "فرانس بلو باريس" بشأن إمكانية تمديد النجمين لعقديهما اللذين ينتهيان في يونيو 2022.

وصرح المسؤول في باريس سان جيرمان "بالنسبة لنيمار، نحن على الطريق الصحيح"، فيما أعلنت وسائل إعلام عدة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الدولي البرازيلي.

وأكد أن "الأمور تسير على الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يتم إتمام العقد عندما يتم توقيعه، والأمر لم يتم حتى الآن".

ويبدو وضع مبابي أقل تقدما. وقال ليوناردو "نتحدث. منذ فترة طويلة ونحن نتحدث. الأمر دائما أكثر وضوحًا. سنصل إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها اتخاذ موقف، واتخاذ قرار. أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر إلى تلك اللحظة في كل مرة. هناك انفتاح جيد للحوار".

وشدد المدير الرياضي على دور النجم الفرنسي داخل النادي، بعد أكثر من أسبوع على ثلاثيته الرائعة في مرمى برشلونة الإسباني (4-1)، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال "إذا نظرنا إلى ما فعله منذ أن بدأ في موناكو، فهذا شيء فريد من نوعه وضخم جدا. موقعه في الفريق دائمًا مهم جدا. أسمع أن كيليان، يريد مسؤوليات، كيليان لديه بالفعل مسؤوليات".

وقال ليوناردو إنه يريد تمديد عقد اثنين آخرين من الركائز الأساسية في الفريق، واللذين ينتهي عقدهما في نهاية هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالأرجنتيني أنخل دي ماريا والإسباني خوان بيرنات.

وأردف "الفكرة هي حسم المسألة في أسرع وقت ممكن. نعتزم تجديد عقود الأربعة؛ بما في ذلك نيمار ومبابي".