بدء توزيع أول شحنة من لقاح كورونا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وتتكون الشحنة من 1.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" تكفى لتطعيم 750 ألف شخص فى البلاد، ومعظمهم من العاملين فى مجال الرعاية الصحية والمرضى فى دور رعاية المسنين، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لبدء حملة التطعيم المجانى غدا الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتم إنتاج جرعات اللقاح من قبل شركة "إس كيه بيوساينس" الكورية الجنوبية بموجب الصفقة المبرمة مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

وطبقًا لخطة التطعيم، سيحصل حوالى 289 ألف شخص من العاملين فى مجال الرعاية الصحية والمرضى - الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، فى المصحات ومرافق التمريض ومرافق إعادة التأهيل - على الجرعة الأولى من نظام الجرعتين الكاملتين.