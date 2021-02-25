"الصحة الإماراتية": تقديم 84 ألف جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 84 ألفا و573 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم /الخميس/ 5 ملايين و846 ألفا و36 جرعة، حيث وصل معدل توزيع اللقاح إلى 59.11 جرعة لكل 100 شخص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية لتوفير لقاح ضد (كوفيد-19) وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كورونا".
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