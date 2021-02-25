السعودية.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا لـ 6480 حالة.. والإصابات الجديدة 356

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 376377، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 367323، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6480 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و308 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19).



وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا، سيكون بأولوية التسجيل، حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة، وأضاف: «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح».

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.