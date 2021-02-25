كيفية تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان .. خبر هام لطلاب أولى وتانية ثانوي

كيفية تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان ، أصبح من أهم الأسئلة الشائعة في الوقت الحالي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، مع اقتراب موعد امتحانات النصف الأول من العم الدراسي والمقررة يوم السابع والعشرون من فبراير الجاري، أصبح هناك حالة من التوتر تزحف داخل قلوب الطلاب ولكن مع النصائح التي تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديمها للطلاب، لن يكون هناك أي عوائق أمامهم أثناء أداء الامتحانات.

كيفية تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان

سؤال هام تم طرحة من قبل مجموعة من الطلاب عبر “تويتر”، واستجابت وزارة التربية والتعليم للرد عليه، من خلال الرسمي الخاص بالوزارة ومن خلال الصفحات والمنصات الرسمية، واشارت الوزارة أن من حق كل طالب الاستفسار عن أي مشكلة أو أمر هو يجهله في التعامل مع التابلت.

خاصة لطلاب الصف الأول الثانوي حيث أنها المرة الأولى لهم التي يستخدمون بها التابلت في الامتحان، وكان لزامُا على وزارة التربية والتعليم أن توضح جميع النقاط الهامة لجميع الطلاب، حتى لا تواجههم مشاكل أثناء أداء الاختبارات، خاصة أن الوقت المحدد لكل مادة ليس بكثير فقط 45 دقيقة لكل مادة وفقًا للجدول المعلن.

وقد نوه وزير التربية والتعليم الدكتور” طارق شوقي” من قبل، أنه لا داعي للقلق خاصة أن الوزارة قد درست الأمر عن كثب وتم وضع أسئلة الامتحانات بما يتناسب مع المدة الزمنية المخصصة لكل مادة، حرصًا منها على وقت الطلاب ولتخفيف الضغط على “السيرفرات” الخاصة بالوزارة.

كيفية تقسيم شاشة التابلت

أشار مسؤول تقني بوزارة التربية والتعليم أن تقسيم الشاشة أثناء الامتحان أمر سهل للغاية فقط اتبع الخطوات التالية.

قم بالضغط على أيقونة الضبط.

ثم قم بالضغط على “الميزات المتقدمة”.

ثم يتبعها الضغط على إطارات متعددة”.

يعقبها الضغط على “إجراء متعلق بتقسيم الشاشة” Split screen view.

حتى يصبح قيد التفعيل.