رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 للدخول على الحصص التعليمية اليوم 25-2-2021

رابط منصة مدرستي التعليمية المفعلة السعودي نستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل عليها كونها منصة مفعلة باستخدام تطبيق توكلنا وبرنامج مايكروسوفت تحت متابعة خاصة جاءت من وزارة التعليم السعودي ولك لتمكين الطلاب من التصفح على ايقونة تعليمية مزودة بكم هائل من المعلومات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم ثقفني الاخباري.

رابط منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية هي عبارة عن موقع تعليمية تم الاعلان عليه من قبل وزارة التعليم السعودي مزود بالعديد من الامكانيات والمميزات بإمكان الطالب الحصول عليها وذلك فور الدخول على موقع باستخدام تطبيق توكلنا واتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل التي نتابعها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال، وذلك للتعرف على الجداول الدراسية اون لاين والتعرف ايضاً على المناهج التعليمية على مستوى جميع المراحل التعليمية التي يتابع الطلاب دروسهم، فضلاً عن كم هائل من الإمكانيات التي ستساعد الطلاب بدون أدنى شك على التعلم من داخل المنزل، وذلك فى ظل الظروف الجارية من أزمة تفشي وباء كوفد 19 حفاظاً على صحة سواء الطلاب أو المعلمين او السادة اولياء الامور طيلة تشغيل المنصة والتي من خلالها يتمكن الطالب على الدخول على الفصول الافتراضية او الدخول على ايقونات حل الواجبات المنزلية، عليه نتابع ونستعرض من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل الصحيحة على المنصة اون لاين.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي

بامكانكم اتمام تسجيل دخولك على موقع مدرستي فور الدخول على موقع مدرستي الرسمي، والبدء فى تسجيل بيانات الطالب التي تشمل اسمه الرباعي وتاريخ ميلاده وكلمة السر، والانتهاء من تسجيل جميع البيانات والانتقال بداخل المنصة للتعرف على كم هائل من الامكانيات.