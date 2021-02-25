موقع الخدمة المدنية جدارة يعلن نتائج قبول النيابة العامة 1442 برقم الهوية

قام موقع الخدمة المدنية جدارة ، بإعلان نتائج قبول التوظيف في الوظائف المتاحة بالنيابة العامة بمختلف محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، ويمكن من خلال موقع الخدمة المدنية جدارة معرفة أسماء المتقدمين المقبولين في شغر الوظائف برقم الهوية، وذلك بناء على ما قاله السادة المسئولين بوزارة الخدمة المدنية قبل ساعات، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على رابط نتائج قبول وظائف النيابة العامة للعام الحالي.

رابط موقع الخدمة المدنية جدارة لوظائف النيابة العامة

صرح مصدر مسئول داخل النيابة العامة في المملكة، بأن نتائج التوظيف وأسماء السادة المقبولين في شغر الوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً يمكن معرفتها من خلال موقع التوظيف، برقم الهوية وذلك عقب أعتماد النتيجة بصورة رسمية من قبل الوزارة، وذلك بأتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لموقع جدارة للتوظيف.

ثم نقوم باختيار الاستعلام عن نتائج قبول النيابة العامة باستخدام رقم الهوية.

ثم نقوم بكتابة البيانات المطلوبة ورقم هوية المتقدم.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر عرض نتيجة قبول النيابة العامة السعودية، ثم بعد ذلك سوف يظهر كشف بأسماء السادة المقبولين في شغر الوظائف بالنيابة العامة.

رابط استعلام نتائج قبول النيابة العامة السعودية

صرحت النيابة العامة بالسعودية بأن السادة المرشحين المقبولين في وظائف النيابة العامة بعد الاطلاع على كشف أسماء المقبولين في وظائف النيابة العامة، بضرورة الحضور في المواعيد التي تم تحديدها مع مراعاة أتباع إجراءات التدابير الاحترازية بسبب جائحة كوفيد 19 المستجد، وقامت بالتنبيه على السادة المرشحين المقبولين بضرورة الحضور مع أصل بطاقة الهوية الوطنية وكذلك أصل الشهادة العلمية الحاصل عليها المرشح التي تم تقديمها في موقع التوظيف جدارة، مع العلم أيضاً لم يتم قبول دخول المرشحين إلا بعد عرض حالته الصحية عبر تطبيق توكلنا والالتزام بارتداء الكمامة طول فترة المقابلة الشخصية.