عاجل.. مظاهرات فى أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال رئيس وزراء أرمينيا، إن استقالته من منصبه يحددها الشعب لأنه من انتخبه، مشددا على عدم مشاركة الجيش فى السياسة، قائلا: "على الجيش أن يطيع الشعب".

واتهم رئيس وزراء أرمينيا فى كلمة أمام حشد كبير من أنصاره وسط العاصمة، بعض الجهات بأنه تحاول الزج بالجيش فى عمل غير دستورى ، مضيفا: "الشعب لن يسمح بحدوث انقلاب عسكرى"، مشيرا إلى أن تغيير السلطة لا يمكن أن يحدث إلا عبر انتخابات مبكرة أو عادية".

جاء ذلك بعدما طالبت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية فى وقت سابق اليوم باستقالة رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان والحكومة على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة أونيك جاسباريان.