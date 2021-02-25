الأمين العام للأمم المتحدة يعقد اجتماعًا غير رسمي بشأن قبرص نهاية أبريل المقبل بجنيف

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة ، يعتزم عقد اجتماع غير رسمي خمسة زائد واحد بشأن القضية القبرصية في جنيف -في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021.

وقال دوجاريك في بيان مكتوب -نقلته وكالة الأنباء القبرصية /سي إن إيه/ اليوم /الخميس/ أنه "عقب المشاورات التي أجرتها المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة جين هول لوت نيابة عن الأمين العام على مدى الأشهر العديدة الماضية، يعتزم الأمين العام عقد اجتماع غير رسمي خمسة زائد واحد بشأن القضية القبرصية في جنيف - سويسرا في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021".

وأوضح أن "الغرض من الاجتماع سيكون تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للطرفين للتفاوض حول حل دائم للمشكلة القبرصية في أفق منظور".

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، وفشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج، انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.