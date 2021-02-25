إسرائيل تقرر إغلاق الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

قرّرت إسرائيل فرض بناء إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة من منتصف الليل بين يومي الخميس والجمعة 26/2/2021 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الأحد والاثنين (28/2/2021) بسبب عيد المساخر أو "بوريم".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "خلال الإغلاق ستبقى المعابر التجارية مفتوحة كما سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط".