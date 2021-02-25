«مراقبة حقوق الإنسان»: حوار ولي العهد مع الصحافة خارطة طريق تلبي تطلعات الشعب البحريني

أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بما تضمن أول حوار لـ ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع الصحف المحلية منذ تعيينه رئيسا للحكومة، واستعراض سموه لخطوات وسياسات ستعزز فيها حكومة البحرين مكاسب حقوق الانسان على كافة الأصعدة، خاصة تركيزه على أهمية التوسّع في برنامج العقوبات البديلة وحسن تنفيذ وزارة الداخلية لبرنامج (العقوبات البديلة)، وتطلعه في الفترة المقبلة إلى تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وتطوير قانون الصحافة من أجل الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير التي كفلها الدستور، ويجب أن يوفر القانون الحماية للجميع للقيام بدورهم.

وأوضح فيصل فولاذ، المنسق العام للمرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن حديث ولي العهد كان شامل ووافي وشكل خارطة طريق تلبي تطلعات الشعب، وخاصة تركيزه علي العدالة في تكافؤ الفرص يجب أن تكون متاحة للجميع، و أن تكون التعددية وتنوع النسيج الاجتماعي في المجتمع البحريني مصدر قوة للشعب، والحفاظ على هذا التفرد للمجتمع البحريني كـ أولوية دائمة لدينا.

وحول تطرق ولي العهد للأزمة الخليجية، أشاد فولاذ بالحوار بأن أي حل يتم التوصل إليه مع قطر يجب أن يحفظ ويحمي حقوق ومصالح الوطن والمواطنين وان تكون محصلته لصالح الجميع.