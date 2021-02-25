بعد مطالبة الحكومة بالاستقالة.. أذربيجان تعلق على أحداث أرمينيا

علق رئيس أذربيجان، إلهام علييف، على الأحداث التي تشهدها أرمينيا، قائلا إن البلاد وصلت إلى أزمة ووضع مؤسف بسبب قادتها.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني، اليوم الخميس، بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".

فيما ندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته. وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.

كما خرجت مظاهرات عارمة تقودها المعارضة تطالب برحيل باشينيان، تضامنا مع تحركات الجيش الأرميني ضد رئيس الوزراء.