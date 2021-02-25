خرجت مظاهرات عارمة اليوم الخميس إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشنيان بالاستقالة، تضامنًا مع تحركات الجيش الأرميني ضد رئيس الوزراء.
أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، أنه سيتخذ "إجراءات عاجلة" لوضع حد للأزمة في البلاد بعد مطالبة الجيش لرئيس الحكومة نيكول باشينيان بالاستقالة.
وأفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن طائرات حربية حلقت قبل قليل في سماء العاصمة الأرمنية يريفان، بعد مطالبة الجيش لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بتقديم استقالته.
ودعا أكبر أحزاب المعارضة في أرمينيا اليوم الخميس رئيس الوزراء نيكول باتشينيان إلى تجنب الحرب الأهلية في البلاد.
وتجول رئيس الوزراء الأرميني، في شوارع العاصمة مع المئات من أنصاره بعد حديثه عن "محاولة انقلابية".
وندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.
وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضامنًا مع الجيش.. شاهد| مظاهرات عارمة فى أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.