موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات مجاناً لحسابك بطريقة سهلة وأمنة

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات ، نظراً لشعبية لعبة ببجي الهائلة ونسبة التحميل العالية التي تخطت الملايين، فإنها من اكثر الألعاب شهرة وجماهيرية، ولديها العديد من المتابعين والمستخدمين، ولقد تصدرت المكانة الأولي في احسن لعبة حالياً، وليس هذا فقط وإنما لديها متابعين من جميع الفئات العمرية، ولا تختص الذكور فقط بل أيضاً السيدات تفضل هذه اللعبة، ولكي تتعرف علي معلومات اكثر خاصة بهذه اللعبة زور هذا الموقع.

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات

لقد أطلقت الشركة الرسمية المنتجة للعبة ببجي هذا الموقع والذي يدعي “midasbuy”، لكي تتيح لمستخدمي اللعبة الحصول علي شدات أو شرائها من خلال هذا الموقع الرسمي الخاص بها، لان هناك كثير من المواقع المجهولة والغير معروفة، تدعي أنها لديها القدرة علي إعطاءك شدات مجانية، ولكن هذا خطأ وكذب، لذلك فرت لعبة ببجي للمستخدمين أن يحصلوا علي شدات من خلال موقعها الرسمي midasbuy.

موقع midasbuy الرسمي

لكي تقوم بشراء والحصول علي شدات لعبة ببجي من خلال هذا الموقع، قم بإتباع الخطوات التالية بعناية:

قم بالدخول علي الموقع الرسمي للعبة ببجي، من خلال الضغط علي هذا الرابط .

. سوف تظهر لك خانة، يطلب منك فيها أن تقوم بإدخال معرف اللاعب، وهذا هو الأيدي ID الخاص بك في لعبة ببجي، قم بنسخه وضعه في هذه الخانة، ثم اضغط علي “حسناً”.

بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع المتوفرة لديك، سواء عن طريق رصيد الهاتف أو من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك.

بعد اختيارك لطريقة الدفع، قم بتحديد الكمية المطلوب شرائها من الموقع، وسوف يظهر اسفل كل كمية، سعر الشدات المحددة.

بعدها قم بالشراء، وسيتم تحويل الشدات لك علي حسابك الموجود داخل اللعبة، وذلك بمجرد قيامك بعملية الشراء.

يمكنك استرداد شدات أيضاً من خلال الموقع الرسمي، لقيامك بعملية الاسترداد اضغط علي هذا الرابط، ولكن لا يمكنك استخدام رمز الاسترداد اكثر من مرة، وللحصول علي رمز الاسترداد، قم بتسجيل الدخول أولاً علي حسابك الموجود علي موقع midasbuy، ثم سيقوم بعرض مكافآت الاسترداد لك بدون بذل مجهود وبطريقة أمنة من خلال الموقع الرسمي.