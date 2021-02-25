تردد قناة اون سبورت لمتابعة مبارايات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر

تردد قناة اون سبورت، تُعد قناة اون سبورت من القنوات المصرية المتميزة في مجال الرياضة بصفة عامة، وفي عالم كرة القدم بصفة خاصة، فمن المعروف أن مباريات كرة القدم هي الأكثر شعبية حول العالم وخاصة في العالم العربي والأفريقي والمصري أيضاً، فيعشقها الجميع كبار وصغار، ويُعد الدوري المصري الممتاز هو الأكثر مشاهدة في القارة الأفريقية خاصةً المباريات التي تجمع بين عملاقي القارة الأهلي والزمالك، وتتميز قناة أون تيم سبورت أنها تضم نخبة من كبار الإعلاميين الرياضيين في العالم العربي كله، بالإضافة إلى المباريات التي يتم التعليق عليها عن طريق قناتين صوتيتين مختلفتين بمعلقين مختلفين، وتُقدم العديد من البرامج التي تهتم بجميع أخبار الرياضة سواء العالمية أو المصرية، في جميع الرياضات المُختلفة، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة تردد قناة اون تيم سبورت لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.قناة اون تيم سبورت2021
يعود تاريخ انشاء تاريخ قناة اون تيم سبورت لعام 2019 تحديداً في شهر مايو، وكان ذلك في إطار التجهيزات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة آن ذاك عند استضافة جمهورية مصر العربية بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تم انشائها عن طريق تعاون الجهاز الوطني الأعلى للإعلام مع إعلام المصريين، وتم ضمها لمجموعة قنوات اون، ومنها ثلاث قنوات فضائية اون تيم سبورت 1 و2 و3، وهناك قناة يتم بثها عبر التردد الأرضي وتمت إذاعة مباريات البطولة من خلالها، ولايقتصر عرضها على إذاعة مباريات كرة القدم فقط بل تشمل جميع الرياضات الأُخرى كان آخرها بطولة كأس العالم بكرة اليد والتي استضافتها جمهورية مصر العربية.تردد قناة اون تيم سبورت
يمكنكم الآن استقبال تردد قناة اون تيم سبورت من خلال القمر الصناعي نيل سات، من خلال ادخال الترددات الآتية في اجهزة استقبال البث الخاصة بكم.
التردد:- 10853
معدل الترميز:- 27500
الاستقطاب:- رأسي
معامل تصحيح الخطأ:- 3/4.
التردد الرقمي:- يو اتش اف 32، وهذا التردد يتم استقباله ارضياً، وليس عبر القمر الصناعي.
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