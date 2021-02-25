الاعلان عن مميزات مخفية على الواتساب لايعلمها كثيرون

يحدث بين الحين والاخر جدل كبير على المقارنة بين تطبيق واتساب وبعض التطبيقات الاخرى وعلى الرغم من اقبال البعض على استخدام تطبيقي سيجنال وتليجرام بسبب الموافقة على شروط الخصوصية المثيرة للجدل لتطبيق الواتساب ، الا انه مايزال تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك لايزال المفضل عند اكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم مما يجعله اكثر تطبيقات المراسلة شيوعا، ولكن صرح بعض خبراء التكنولوجيا المتخصصة ان تطبيق واتساب قد يتضرر بشكل بالغ من سياسته المحدثة القادمة نظرا لهرولة مستخدميه الى منصات المراسلة المنافسة للحفاظ على خصوصياتهم وبالرغم من ذلك يظل تطبيق الدردشة هو افضل منصة للرسائل النصوص ومشاركة الصور وحتى اجراء مكالمات الفيديو بحسب ماذكره بعض المواقع.

5 نصائح وحيل في تطبيق واتساب لايعرفها كثيرون:

نقدم لكم فى هذا المقال 5 نصائح وحيل بتطبيق واتساب لايعلمها الكثيرون لمساعدتك في تحقيق اقصى استفادة من تطبيق المراسلة الشهير:

1- اخفاء علامات القراءة الزرقاء :

تعد العلامات الزرقاء التي تظهر بجوار الرسائل من اهم مميزات واتساب ، والتي تتيح لك معرفة ما اذا كان المستلم قام بمشاهدة وقراءة رسالتك في الدردشة ، ويمكن ان تكون هذه العلامات الزرقاء مزعجة عندما لاترغب في الرد على بعض المحادثات على الفور ولايقاف تشغيل علامات القراءة الزرقاء (اذهب الى الاعدادات settings حسابك على واتساب – ثم الحساب account -ثم الخصوصية privacy ثم قم بالغاء تحديد مربع “اعلامات القراءة Read Receipts ”

2- اخفاء صورة ملفك الشخصي:

يرغب البعض في اخفاء صورة الملف الشخصي الخاص بهم على واتساب خاصة عند حصول بعض الغراب على رقم الهاتف الخاص بك الخبر السار هو ان هناك طريقة لاخفاء صورة ملفك الشخصي على واتساب من اولئك الذين لايعرفونك شخصيا وللقيام بذلك ( افتح اعدادات settings تطبيق واتساب – ثم انقر على خيار الحساب Account – ثم انقر فوق الخصوصية privacy -اضغط على صورة الملف الشخصي profile photo – وحدد احد الخيارات الثلاثة :الجميع – جهات الاتصال الخاصة بي – لا احد)

3- الرد على رسالة جماعية بشكل خاص:

يتيح لك واتساب ارسال رسائل خاصة الى الاعضاء في الدردشات الجماعية مما يعني انه من الممكن الرد على عضو من اعضاء المجموعة ، مع ابقاء المحادثة غير مرئية لاي شخص اخر ، اذا كانت تستخدم هاتف ايفون فكل ما تحتاجه هو الضغط مع الاستمرار على رسالة في الدردشة الجماعية ثم انقر على خيار “المزيد ” وحدد خيار “الرد بشكل خاص Reply privately” ، اما اذا كان هاتفك اندرويد فستظهر القائمة اعلى الشاشة وستحتاج الي النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى للوصول الى خيار “الرد بشكل خاص Reply pivately ”

4- وقف الصور والفيديو من الظهور في معرض الصور الخاص بك:

يقوم النظام الاساسي لتطبيق “واتساب” بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا بمعرض هاتفك مما يجد بعض المستخدمين هذا الامر مزعجا لانه يستهلك مساحة كبيرة من ذاكرة تخزين الهاتف ،ولكن هناك طريقة لمنع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك ،( افتح التطبيق ثم حدد الاعدادات settings – ثم التوجه الى Media auto- download -اختر مابين ثلاثة خيارات هي: عند استخدام البيانات الخلوية ، عند الاتصال على شبكة واي فاي وعند التجوال – قم بتعطيل التنزيلات التلقائية عن طريق الغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة ، الصور والصوت والفيديو

5- حظر جهة اتصال واتساب:

يتيح واتساب الاتصال بالاصدقاء والعائلة واذا كنت ترغب ان الاتصال بشخص ما لحسن الحظ من السهل حظر جهة اتصال على واتساب ، حيث لن تتمكن جهات الاتصال المحظورة من الاتصال بك او ارسال رسائل اليك:(افتح اعدادات واتساب settings – دردشة محددة contact info – انقر فوق معلومات الاتصال في الجزء العلوي – قم بالتمرير الى اسفل – حظر جهة الاتصال Block Contact