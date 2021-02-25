طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل، تعتبر الحلاوة الطحينية من أكثر الأكلات المفضلة عند العديد من الأشخاص وفي العديد من الدول العربية حيث يحب بعض الأشخاص تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء وتحتوي على العديد من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم حيث يمكن عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ولم تحتاج الكثير من المجهود، لهذا سوف نتعرف بشكل تفصيلي على طريقة عمل الحلاوة الطحينية الشعر في المنزل.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية الشعر

المكونات، نصف كيلو من الطحين وكوب ماء ربع ملعقة من ملحق الليمون و125 جرام من السكر.

طريقة تجهيز الحلاوة الطحينية

في الخطوة الأولى يتم تجهيز متوسط توضع على النار ويضاف في الماء والسكر ثم إضافة ملح الليمون وتقلب المكونات مع بعضها حتى يذوب السكر وانتظري حتى تغلى جميع المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية يقوم بتقليل درجة الحرارة وبعد أن يصبح السكر لونه أصفر حيث يمكنك التأكد من أن السكر أصبح قوام مناسب من خلال عمل اختبار قليل-صغير من خلال أخذ قطعة من السكر ووضعها في الماء.

وإذا لاحظت أن السكر متماسك بمعنى أنه أصبح عجينة مطاطية فهذا هو القوام الصحيح وبالتالي ينبغي عليك وقتها رفع من على النار، أما في حالة إذا لم يتماسك اتركيه مدة أخرى قليل على نار هادية وتابعي كل دقيقتين حتى تتمكني من الحصول على القوام المناسب.

بعد ذلك قومي بإضافة القليل من الدقيق داخل صينية وقومي بتقسيم العجينة إلى قطع على شكل كرات وضعيها في الدقيق، واضغطي عليها حتى يصبح يتواجد فجوة في منتصف القرعة وقومي بتوزيعها من جميع الاتجاهات، بعد ذلك قومي بشدة وقلبيها في كمية الدقيق مرة أخرى

وكأنني هذه الطريقة عدة مرات حتى يتكون أمامك شعر الحلاوة لأن إذا كانت الحلاوة أرفع وأكثر كثافة تتمكني من الحصول على الشكل الذي تريدين بعد ذلك يتم لف الحلاوة حول نفسها ويتم تكرار هذه الطريقة عدة مرات، مع باقي الكرات ثم ضعيه في طبق التقديم، واضيفي عليها الفستق رقائق الشوكولاته وبالهناء والشفاء.