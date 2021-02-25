عائلة يوسف شعبان تكشف حالته الصحية.. وحقيقة خبر وفاته

كشفت إيمان، ابنة الفنان يوسف شعبان، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وفاة والدها، وقالت إن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة. وشددت على أن والدها "يتمتع بصحة جيدة حتى الآن".

وطمأنت إيمان محبي والدها على حالته. وقالت في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، الخميس، إن الفنان يوسف شعبان في مستشفى الدقي يتلقى العلاج، وما زال في العناية المركزة في عزل صحي.

وكشفت عن أن حالة والدها تتطور بشكل يومي، ويتبع البروتوكول الصحي، نافية الأنباء التي ذكرت أنه على جهاز التنفس الصناعي، كما يردد البعض.

وعلقت على تداول البعض خبر وفاة والدها، قائلة: "بعض الأشخاص ينشرون تلك الشائعات لمجرد الحصول على التريند أو تفاعلات على صفحاتهم".

وكشفت ابنة الفنان يوسف شعبان، عن أن والدها كان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، في دولة لبنان، وبعدها عاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض.

وأفادت بأن والدها "دخل في حالة صدمة نفسية عقب معرفته إصابته بفيروس كورونا"، كما أن الأسرة في حالة حزن شديد عليه.

وأوضحت إيمان أن والدتها زوجة الفنان يوسف شعبان، مصابة بفيروس كورونا أيضاً نتيجة مخالطتها له، ولكن حالتها الصحية أفضل منه ومتسقرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن والدها ممنوع من الكلام.